9 kişilik araçtan 26 sığınmacı çıktı

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, bir grup kaçak sığınmacı Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Polis sığınmacıların içinde olduğu Sinan Kıdtırak yönetimindeki hafif ticari aracı, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada 16 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu sığınmacı yakalandı. 9 kişilik aracına 26 sığınmacı bindiren Sinan Kıdtırak, gözaltına alındı. Kaçak sığın işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kıdtırak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(Kaynak: DHA)