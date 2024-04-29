Pazarlama Türkiye 'Yılın İklim ve Sürdürülebilir Odaklı Markaları'nı belirledi. 13 kategoride ödül dağıtıldı

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Pazarlama Türkiye 'Yılın İklim ve Sürdürülebilir Odaklı Markaları'nı belirledi. 13 kategoride ödül dağıtıldı
Pazarlama Türkiye, 25 Nisan’da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde Türkiye’nin önemli markalarını ve sürdürülebilirlik liderlerini, medya ve basın dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu yılki etkinlik, "Değer ve Verimlilik” temasıyla gerçekleşti. Pazarlama Türkiye, zirve kapsamında bir ay boyunca devam eden halk oylaması sonucunda +20.000 oy kullanıldı ve 13 kategoride ödül verdi.

İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi konuşmacıları arasında, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik den Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hayat Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, Enerjisa Perakende Genel Müdürü Ersin Esentürk, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal gibi sektörün lider profesyonelleri yer aldı.

İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde sürdürülebilirlik profesyonellerine ilham vereceğini ve yeni bakış açıları kazandıracağını söyleyen Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, “Sürdürülebilirlik kavramı markalarında odak noktasında olması ile birlikte tüketicilerde farkındalık yaratıyor. Türkiye’nin geleceği için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı; İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde Değer ve Verimlilik teması profesyonel sürdürülebilirlik liderleri ile birlikte geniş kitlelerle ulaştı. Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, tedarik zinciri, sürdürülebilir tarım projeleri, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, ve karbon yönetimi gibi tüm tüketicileri etkileyen konularda markaların projelerini ve gelecek için çalışmalarını İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde masaya yatırdık. Zirvenin resmi sponsoru Damat Tween olurken Sağlık Sponsoru Memorial, Kreatif sponsoru ise Diverseffect oldu. Türkiye’de sürdürülebilirlik konusuna destek olan sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

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