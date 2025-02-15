9 ülke tehdit altında! Gök taşının dünyaya çarpacağı tarih belli oldu

2024 YR4 asteroiti, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 2,3 olarak hesaplanmıştı. Ancak, NASA'nın yaptığı yeni gözlemler, bu riskin güncellenebileceğini gösteriyor.

Mühendis David Rankin ve meslektaşları, asteroitin çarpması durumunda hangi bölgelerin etkileneceğini belirlemek için çalışmalara başladı.

Rankin, "Asteroidin yörüngesini ve olası çarpma bölgelerini sürekli olarak izliyoruz. Yeni veriler, risk değerlendirmesini güncellemeye yardımcı olacak" dedi.

RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER

Rankin ve ekibi tarafından oluşturulan risk koridoruna göre, asteroitin çarpma ihtimali olan bölgeler Güney Amerika'nın kuzeyinden başlayarak Pasifik Okyanusu'nu geçip Güney Asya, Arap Denizi ve Afrika'ya kadar uzanıyor. Bu durumda Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler ciddi risk altında.

Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Peter Schultz, "Bu bölgelerdeki potansiyel çarpma, büyük yerel etkilere ve ciddi hasarlara yol açabilir. Hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor" dedi.

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GÖKTAŞININ ENERJİ POTANSİYELİ

WIRED'ın haberine göre, gökbilimciler 2024 YR4'ün çarpma anında yaklaşık 8 milyon ton TNT'ye eşdeğer enerji salabileceğini öngörüyor. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 500 katına eşdeğer.

Dr. Jane Smith, "Bu enerji salınımı, çarpma noktasının çevresindeki yaklaşık 50 kilometrelik bir alanı etkileyebilir. Bu tür bir hava patlaması, yerel düzeyde büyük yıkıma yol açabilir," şeklinde açıklamada bulunuyor.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU VE ÇARPIŞMA TAHMİNLERİ

Çarpışma tahminlerini daha net hale getirmek için James Webb Uzay Teleskobu'nun Mart 2025'te asteroitin tam boyutunu belirlemesi planlanıyor. Şu anda, uzay kayasının çapının 40 ila 90 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, daha kesin hesaplamalar yapılabilecek.

NASA Astrofizikçisi Dr. Rachel Lovelace, "James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edeceğimiz veriler, asteroitin boyutunu ve bileşimini anlamamıza yardımcı olacak. Bu, çarpma olasılığını ve etkilerini daha net belirleyebilir," diyor.

TORNİO ÖLÇEĞİ VE ÇARPMA RİSKİ

Asteroitin oluşturduğu tehdit, Torino Ölçeği'nde 3 derece olarak belirlendi. Bu, Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğu ancak küresel hasardan ziyade yerel bir etki yaratacağı anlamına geliyor.

Caltech'ten Dr. Anuradha Raman, "Torino Ölçeği'nde 3 derece, yerel düzeyde önemli bir etki yaratabilir. Ancak daha kesin hesaplamalar, bu riski sıfırlayabilir," şeklinde ifade ediyor.

Torino Ölçeği şu şekilde işliyor:

- 0-1 derece: Çarpma ihtimalinin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu gösterir.

- 2-4 derece: İzlenmesi gereken ancak henüz endişe verici olmayan bir olayı ifade eder.

- 5+ derece: Uluslararası planlama gerektiren daha ciddi bir riske işaret eder.

TUNGUSKA OLAYI VE POTANSİYEL HASARLAR

Bilim insanlarının 2024 YR4 hakkında topladığı veriler doğruysa, bu asteroit 1908'de Dünya'ya çarpan Tunguska ile aynı boyutlarda. Tunguska çarpması, insanlık tarihinde kaydedilen en büyük asteroit çarpması olaylarından birir. Ancak tarih öncesi dönemlerde daha büyük çarpmalar da oldu.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Johnson, "Tunguska, 50 milyon ton TNT'nin patlamasıyla aynı enerjiyi salmıştı ve Rusya'nın seyrek nüfuslu bir bölgesinde büyük yıkıma yol açmıştı. Benzer bir çarpma, ciddi yerel hasarlara neden olabilir" dedi.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR VE ÖNLEMLER

Rankin ve dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler, 2032'den önce 2024 YR4 asteroiti hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya devam edecek. Bu çalışmalar, potansiyel çarpma riskini azaltmak ve alınacak önlemleri belirlemek için büyük önem taşıyor.

NASA Gökbilimcisi Dr. Laura Collins, "Asteroidin yörüngesi, bileşimi ve boyutu hakkında daha fazla bilgi toplamak, Dünya'yı korumak için kritik öneme sahip. Gelecekte yapılacak gözlemler, risk değerlendirmelerini daha net hale getirecek" dedi.