9 yaşında geldiği Bursaspor’da futbolu bıraktı

19 yaşındaki yetenekli futbolcu, "Bursaspor'a adım attığım günden bu yana geçen on yılın ardından, futbola ve çocukluk hayalime veda etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Hasan Sabri Karaca'nın açıklaması şöyle:

Bu özel günümde, bu üzücü haberi sizlerle paylaşmak benim için oldukça zor ama gerekli. Bursaspor'a ilk adımımı attığım günden itibaren, futbola olan sevgimle dolu on yılın ardından, artık bu yolu terk etmek zorundayım. Bu kararı vermek benim için çok güçtü; fakat ardı ardına geçirdiğim dört ameliyat sonrasında, futbol oynamaya devam edemeyeceğimi anladık.

Bu süre zarfında her zaman son nefesime kadar savaştım, bu formayla sevinçleri ve hüzünleri, onurları ve hayalleri yaşadım. Fakat Tanrı'nın takdiri buymuş ve biz de bu noktada yolumuzu tamamladık. İlerideki hedefim, Bursaspor topluluğuna hizmet etmeye devam etmek, sahada ter döktüğüm günlerdeki gibi farklı yollarla katkıda bulunmaktır.