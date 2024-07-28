9 yıl önce şehit olan Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'a aynı yerde anma töreni

27 Temmuz 2015'te, saat 19.30'da Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, bir ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

Saldırıda Binbaşı Kulaksız şehit olurken, eşi yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK terör örgütü mensuplarından 3'ü etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 27 Temmuz 2020'de Muş ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

SON FAİL YAKALANDI

Saldırının son faili olarak değerlendirilen 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

TÖREN, ŞEHİT EDİLDİĞİ SAATTE VE YERDE YAPILDI

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için 9. yıl dönümünde düzenlenen anma töreni, şehidin şehit edildiği yerde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildi. Törene Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Merkez Camii İmamı Cihan Ayaz Kur'an-ı Kerim okudu ve ilçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan dua etti.

"BU TOPRAKLARDA HER ZAMAN HUZUR GETİRDİK"

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda bin yıl önce Sultan Alparslan’ın ordusunun yurt edindiğini, Türk, Kürt, Çerkez her kesimden vatandaşlarımızın bu topraklara hizmet ettiğini" belirtti. Çakır, “Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu coğrafyalara adalet getirilmiş, mazlumların yanında olunmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda da bu millet büyük saldırılara maruz kalmış, ancak bağımsızlık mücadelesi başarıyla sürdürülmüştür. Terör ve diğer tehditler ne olursa olsun, milletimizin birliği ve dirliği için mücadelemiz devam edecektir" dedi.

"BİZİ ASLA BÖLMEYE GÜÇLERİ YETMEYECEK"

Vali Çakır, “Terörle, FETÖ ile ve diğer hain emellerle mücadele ediyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlerin güçleri asla yetmeyecek. Devletimiz ve halkımızın desteğiyle bu mücadele kazanılacak ve huzur sağlanacaktır” diye konuştu.

Tören sonunda Vali Çakır ve diğer katılımcılar, şehidin anısına karanfil bıraktı ve çocuklara çikolata ve oyuncak dağıttı.