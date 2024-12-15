İsrail Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı

İsrail hükümeti Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail hükümeti, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı.

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Buna göre, İsrail hükümeti işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki İsrail yerleşimlerini genişletme planını onayladı ve "savaş ve Suriye'ye bakan yeni cephe" ışığında ve Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiğini bildirdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Golan'ı güçlendirmek İsrail Devleti'ni güçlendirmektir ve bu şu anda özellikle önemlidir. Ona tutunmaya ve yerleşmeye devam edeceğiz" dedi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

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Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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