9 yıl önceden uyarmıştı: Afrika bile 10-15 yıla bizi tokatlayıp geçer

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın 9 yıl önceki videosunda günümüz ekonomi modelini tahmin etmesi gündem oldu.

9 yıl önceden uyarmıştı: Afrika bile 10-15 yıla bizi tokatlayıp geçer

Özgür Demirtaş, 9 yıl önce katıldığı bir televizyon programında ekonomi hakkında bir takım açıklamalarda bulmuştu.

Açıklamalarında orta direk vatandaşların zaman içinde eriyeceğini ve bu orta direğin paylaşılacağını belirten Demirtaş, belli bir kısmın alt gelir grubuna, diğer kısmın da üst gelir grubuna çıkacağını ifade etmişti.

Bu durumun ülkeler içinde aynı durumda olduğunu aktaran Demirtaş, yıllar geçtikçe gelişmekte olan ülkelerin yukarı ve aşağı yönlü şekilde dağılacağını da belirtmişti.

Özgür Demirtaş açıklamalarının devamında, “Türkiye’nin gelecek 20 yıl içinde yapacağı seçimler ile aşağıya mı düşeceğini yoksa bir basamak yukarı mı çıkacağına karar verecek” şeklinde konuştu.

Günümüzdeki ekonomi modeline de atıfta bulunan Demirtaş şu şekilde konuştu: “Net ve açık söyleyeyim, eğer sürümden kazanma yoluna gidersek: Eğer ben Doları artırayım, faizi düşüreyim, işte benim malım ucuzlasın. TL değer kaybettiği için ucuza mal satarım, daha fazla çorap satarım, çorabın fiyatını yarıya indireyim: 2 yerine 4 çorap satayım derse eğer, bu modele giderse eğer: Afrika bile Türkiye’yi 10-15 yıl sonra amiyane tabiri ile tokatlayıp geçer..”

Özgür Demirtaş’ın bu açıklamaları 9 yıl sonra sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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