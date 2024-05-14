Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polislerin evlerinde arama

Düzenleme: Kaynak: T24
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polislerin evlerinde arama
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler üzerine açığa alınan üç emniyet müdürünün evlerine savcılık talimatıyla aramalar yapıldı.

Ankara Emniyeti Müdürlüğü’nde suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç emniyet müdürünün evinde terörle mücadele ekiplerince arama yapıldı.

Daha önce açığa alınan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in “Ufuk komiser” ismiyle açıkladığı personelin evlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde akşam saatlerinde polis ekipleri gitti.

Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipleri, saat 20.30 sularında emniyet müdürlerinin evlerinde aramalar yaptı.

Ev aramalarına sebep olan soruşturmanın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan" başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 277. maddedeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 285. maddedeki “gizliliğin ihlali” ve TCK 283. maddedeki “suçluyu kayırma” suçlarına yönelik yapıldığı kaydedildi.

Dosya için savcılık tarafından kısıtlama kararı alındığı da belirtildi.

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