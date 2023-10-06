9 yıl önceki kalkışma...

"Saha elemanları, milis gruplar, uyuyan hücreler!.."

Devlet birimlerinden yapılan açıklamalarda ve medyaya yansıyan haberlerde, yukarıdaki sözcükler artık çok daha fazla kullanılıyor!..

Acaba 2023'ün sonu yaklaşırken ve 2024'e girmeye az kalmışken "üç önemli tarih", terör unsurlarının olası eylemlerine zemin olacakmış gibi duyumlar mı vardı?..

Çünkü hem Millî Savunma hem de İçişleri Bakanlığı'ndan zaman zaman yapılan açıklamalara bakılırsa, PKK'ya karşı son 4 yılda yürütülen kuşatma harekâtı terör örgütünü iyice kıskaçta bırakmış...

Türkiye'de göz açtırılmayan terör hücreleri ve Güneydoğu'da hareket alanı azalan eylem grupları bir tarafa; Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin sadece "nokta operasyonları" değil, hava ve kara harekâtları da kırk yıldır şiddeti dayatarak kazanım elde etmeye çalışan PKK'yı zor duruma sürüklemiş...

Sadece örgüt değil, onun etkisiyle kurulan HDP de hem siyasi açıdan, hem yerel yönetimlerdeki erozyon bakımından son 4 yıldır sıkıntıda... Üstelik bu partiden seçilen 70'ten fazla belediyede kayyumlar oturuyor...

Yerel yönetim kaynaklarından yoksun kalan HDP'nin, kendi birimlerini ayakta tutmak konusunda zorluk çektiğini bizzat partililer de anlatıyor...

Bir yandan kapatma cezaları, bir yandan da

üç gün önce, "saha elemanlarıyla milis gruplara" karşı yapılan operasyonlar HDP'nin de hareket alanını zora sokmuş...

Bu operasyonların büyük nedeni yurtiçi ve yurt dışında sıkışan, bu arada İçişleri Bakanlığı önünde olduğu gibi sansasyonel eylemler peşinde olan PKK'nın hareket kabiliyetini tamamen çökertmek...

"PKK ya da siyasal birimleri yeni bir kalkışmaya hazırlanıyor mu" sorusunu da gündeme getiren son operasyonların gidişatına ve yapılan açıklamalara bakılırsa, tutuklamalar daha da artacak..

Peki, üç gün önceki operasyonların gerekçesi de olan 9 yıl önceki başkaldırı ve terör olaylarında neler olmuştu?..



Terör, eylem, katliam...



HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü yandaşları tarafından Ayn el-Arab (Kobani) olayları bahanesiyle çoğu Doğu bölgelerinde olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde kalkışma başlamıştı...

PKK yandaşları barikatlar kurup yolları kesmiş, uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırılarda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi yaşamını yitirmiş, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 761 kişi de yaralanmıştı...

Kamuya ve vatandaşlara ait 3 bin 777 binaya zarar verilen olaylarda, 13 Türk Bayrağı ve onlarca Atatürk büstü de yakılmıştı...

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklanmıştı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen kanlı gösterilere ilişkin soruşturmasında, 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklanmış, 25 Eylül 2020'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 zanlı hakkında da gözaltı kararı çıkartılmıştı....