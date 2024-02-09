900 bin lira değerinde kablo çalan 3 şahıs tutuklandı

Zonguldak Merkez ilçesi ve Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren bir enerji firmasında, farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları sonucunda, ihbar yapıldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş Ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 11 şahıstan 5’inin ifadesi alındı ve serbest bırakılırken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 3 şahıs ise, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.