90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı

Editör: Bengü Zorlu

Henüz kablolu veya kablosuz kulaklıkların olmadığı 90’lı senelerde ‘Eller Serbest’ reklamı ilk yayınlandığı dönem çok dikkat çekmişti.

Kablolu ev telefonlarının olduğu 90'lı yıllarda, bir taraftan çalışırken veya ev işi yaparken diğer yandan telefonu tutmaya çalışmanın zorluğu üzerine üretilen bir aparat sayesinde telefonu elde tutmaya gerek kalmadan kolayca kulakta tutulabildiği görülüyor.

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu reklam filmi yaratıcılık ve mizahi yönden ilgi çekerek izlenme ve tıklanma rekorları kırdı.