Kırmızı ışıkta beklerken çekici çarptı

Kaza, Burdur ile Isparta karayolundaki Sanayi kavşağı üzerinde meydana geldi.
Burdur’dan Isparta istikametine gitmekte olan 33 yaşındaki Hasan Ö. idaresindeki otomobile, sanayi kavşağında kırmızı ışıkta beklediği esnada arkasından gelen 33 yaşındaki Naim S. idaresinde olan çekici duramayarak arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle otomobilde yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Z.A.Ö. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Zeynep Asya Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu aktarıldı.