97 şüpheliden 69’u tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Haziran ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, takip ve çalışmaları sonucunda, 25 faili meçhul olay aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 97 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 97 şüpheliden 69'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 28'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan icra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.