13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Halit Kıvanç'ın adı stata verildi

Kısa süre önce vefat eden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'da yaşayacak. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:36
Takip Et

97 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı yaşayacak

Halit Kıvanç'ın adı stata verildi
+
Aa
-

97 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı, İBB tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan bir stada verilerek ölümsüzleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılından beri yapımı devam eden stada 'Halit Kıvanç Stadyumu' adını verme kararı alırken, stadyumun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Saha zemini FIFA onaylı olan stadı Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ve eşi Bülbin Kıvanç ziyaret ederek mutluluklarını dile getirdi.
JEST OLARAK KABUL ETTİK
Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, stadyuma babasının adının verilmesini jest olarak kabul ettiklerini ifade ederek, "Bu stada babamın adının verilmesi ihtimali bizi çok sevindirdi. Birincisi, bir yere adı verilecekse bunun futbol ile ilgili olması çok uygun bir tercih. İkincisi semt stadı olması gençlik kulübünün kullanacak olması bizi ayrıca mutlu etti.

Birçok kulübün aynı anda kullanacak olması, buradan sporcular yetişmesi anlamına geliyor. Babam da çok uzun zaman Türkiye'de futbola hizmet etmiş birisi. Böyle bir bağlantıdan iyi bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bizi memnun eden bir tercih oldu. Jest olarak kabul ettik, belediyeye teşekkürlerimizi ilettik" dedi.
KÜLTÜR VE SPOR ADAMININ ADI BU STADYUMDA YAŞAYACAK
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ise "Halit Kıvanç ismi, hukukçu, televizyoncu ismiyle çok önemli bir değer. Türk milletine rol model olmuş isimlerden bir tanesi olan Halit Kıvanç isminin bu stadyuma verilmesi çok değerli. Sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok önemli bir kültür ve spor adamının adını bu stadyumda yaşatacak" diye konuştu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
5
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
6
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Aydın'da deprem!
﻿Aydın'da deprem!
﻿Aydın'da deprem!
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.