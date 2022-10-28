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Cenazeye geldiler, fotoğraflara girdiler, başsağlığı bile dilemeden gittiler. Halit Kıvanç'ın oğlu Orhan Gencebay'a tepki gösterdi

Yazar Ümit Kıvanç, babası Halit Kıvanç'ın cenazesinde bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini belirterek, Orhan Gencebay'ın da aralarında olduğu bu isimler için "Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler" dedi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:48
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Önde saf tutup gözüktüler, gittiler… Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç’tan cenaze tepkisi

Cenazeye geldiler, fotoğraflara girdiler, başsağlığı bile dilemeden gittiler. Halit Kıvanç'ın oğlu Orhan Gencebay'a tepki gösterdi
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Usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ümit Kıvanç cenazede yaşananlarla ilgili tepkisini ilk kez sosyal medya hesabından gösterdi. 

Cenazeye katılan bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini ve kameralara görünmeye çalıştığını belirten Kıvanç, bunlar arasında Orhan Gencebay'ın da bulunduğunu dile getirdi. Kıvanç, duruma "Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" diye tepki gösterdi.

Ümit Kıvanç'ın paylaşımı şöyle:

"Babamın cenazesine gelip ‘görüntü veren’ bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup ‘gözüktüler’, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!"

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Türkiye sevdalısı,yobaz, düşmanı
28.10.2022 13:27
Halit kıvanç abimiz adam gibi adamdı, sapina kadar cumhuriyet vatandaşıydı.gericilere yobazlara hiç eyvallahı olmadı. Turkiyenin aydınlık yüzüydü .  
 
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