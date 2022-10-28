Cenazeye geldiler, fotoğraflara girdiler, başsağlığı bile dilemeden gittiler. Halit Kıvanç'ın oğlu Orhan Gencebay'a tepki gösterdi

Usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ümit Kıvanç cenazede yaşananlarla ilgili tepkisini ilk kez sosyal medya hesabından gösterdi.

Cenazeye katılan bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini ve kameralara görünmeye çalıştığını belirten Kıvanç, bunlar arasında Orhan Gencebay'ın da bulunduğunu dile getirdi. Kıvanç, duruma "Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" diye tepki gösterdi.

Ümit Kıvanç'ın paylaşımı şöyle:

"Babamın cenazesine gelip ‘görüntü veren’ bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup ‘gözüktüler’, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!"