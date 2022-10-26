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  • Yıl 1964. Hakem Halit Kıvanç. Edebiyatçılarla Keşanlı Ali'ciler karşı karşıya. Edebiyatçıların kaptanı Orhan Kemal. Diğe

Yıl 1964. Hakem Halit Kıvanç. Edebiyatçılarla Keşanlı Ali'ciler karşı karşıya. Edebiyatçıların kaptanı Orhan Kemal. Diğer kaptan Haldun Taner

Gazeteci yazar Adil Bali, hayatını kaybeden Halit Kıvanç’ın 1960’larda hakemlik yaptığı bir anıyı yazdı. O maçın kadrosunda Orhan Kemal’den Aydemir Akbaş’a birçok ünlü isim vardı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:36
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Hakem Halit Kıvanç. Edebiyatçılarla Keşanlı Ali'ciler karşı karşıya. Edebiyatçıların kaptanı Orhan Kemal. Diğer kaptan Haldun Taner. Maçı kim kazandı?

Yıl 1964. Hakem Halit Kıvanç. Edebiyatçılarla Keşanlı Ali'ciler karşı karşıya. Edebiyatçıların kaptanı Orhan Kemal. Diğer kaptan Haldun Taner
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Kadrosunda Orhan Kemal’den Adnan Özyalçıner’e, Haldun Taner’den Aydemir Akbaş, Hüseyin Kutman’a kadar birçok ünlü tiyatrocu ve edebiyatçının yer aldığı iki takımın 1960’larda yaptığı maçın hakemi Halit Kıvanç’tı…

Gazeteci yazar Adil Bali, hayatını kaybeden Halit Kıvanç’ın yönettiği bu maçı Instagram hesabında yazarken Kıvanç’ın maç sonrası yaptığı şu açıklamayı da ekledi:

“Ben maçı berabere bitirmek istedim ama görüyorum ki hakem ne yapsa hak eden kazanıyor…”

İşte Bali’nin 1960’lı yıllardaki o unutulmaz karşılaşmayı anlattığı yazı:

"1960’larda bölgenin spor etkinliklerinin merkezi olan Altınyurt Spor Kulübü, sosyal, sanatsal etkinliklere de önayak olmuştur. Hele bir futbol maçı var ki kültür tarihimizin bir daha eşi benzeri olmayacak sayfalarından.

Altunizade ailesinden Piraye ile Altunizade Köşkü’nde (İsmail Zühtü Paşa Konağı) yaşadığından buralı da sayılan Nâzım Hikmet’in de “Futbol potinlerim, kurşunkalemimden öğrendiler bu sanatı” diyerek sevgisini, iyi oyunculuğunu vurguladığı bu spor dalının edebiyatla türlü ilişkisi kurulabilir ya, 8 Haziran 1964’te hayata geçirilmiş bir maç hem edebiyat sanatı hem de tiyatro sanatı açısından bir efsane.

Edebiyatçılar ile Keşanlılar ya da Türk Edebiyatçılar Derneği ile Keşanlı Ali Destanı Oyunu arasında oynanır.

Maçın hakemi Halit Kıvanç’ın dediğiyle “Güzel, zarif bir hanım sanatçı, ayakkabısının ucuyla, hani biraz da ürkek, çekingen topa dokunuyor ve başlama vuruşunu yapıyor”, evet, bu hanım Keşanlı Ali’de Zilha’yı oynayan Gülriz Sururi’dir.

Edebiyatçılar’ın takım kaptanı Orhan Kemal, kalecisi Adnan Özyalçıner, oyuncuları Ülkü Tamer, Mehmet Seyda, Şükran Kurdakul, Egemen Berköz, Nurer Uğurlu; Keşanlı Ali’nin takım kaptanı Haldun Taner, kalede Hüseyin Kutman, futbolcuları Engin Cezzar, Çetin İpekkaya, Aydemir Akbaş, Hüseyin Salıcı, Erol Günaydın. Seyircilerin açtığı pankartta ise “Yürüyün Fazıl’ın aslanları!” yazıyor, Fazıl Hüsnü Dağlarca o dönem birliğin başkanı.

Edebiyatçılar 5-3 kazanıyor. Maç sonrası Halit Kıvanç’ın açıklaması dikkate değer:

“Ben maçı berabere bitirmek istedim ama görüyorum ki hakem ne yapsa hak eden kazanıyor…”

Nurduran Duman 'Türk Danteli ÜSKÜDAR'
'Köyleriyle İstanbul' kitabından

 

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