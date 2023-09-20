A haber muhabiri ile Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog: Naber kız? İyiyim sağ olun, nasılsınız?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan’ın zirve sonrası A Haber’in kadın muhabiriyle arasındaki diyalog dikkat çekti.

Erdoğan, A Haber muhabirine, “Naber kız, ne var ne yok” diye seslendi. Kadın muhabir ise Erdoğan’a “Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan, “İş yapmaya geldik” dedi.

Muhabirin Concordia Zirvesindeki çok yönlü sorulara dikkat çekerek, “Zirvede her konuya değinildi. Sanırım başka böyle bir lider yoktu” diye konuştu. Erdoğan ise, "Ben de çok yönlü cevaplar verdim" dedi.