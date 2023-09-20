Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir.

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Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

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GÖÇ KONUSU

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler."

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunaninstan Başbakanı ile görüşmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ilebir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise BM'nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti.

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