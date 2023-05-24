A Haber Yunanistan muhabiri: Kılıçdaroğlu'nun 'Adaları geri alacağız' söylemi Yunanistan'ı korkuttu

A Haber'in 18 Mayıs tarihli yayınında Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin'in pazar günü (21 Mayıs) yapılan Yunanistan Genel Seçimleriyle ilgili son durumu aktarırken kullandığı ifadeler sosyal medyada çok konuşuldu.

Tahsin, şöyle konuştu:

"Yunan basını Kılıçdaroğlu'nu tehlikeli görüyor. Kılıçdaroğlu'nun 'adaları geri alacağız' söylemi Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basını ve özellikle de saygın gazeteler, oysa Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık görevi boyunca ülkesinin hakkı ve hukukunu savunduğunu ancak şimdiye kadar sıcak bir çatışmaya gitmediğini, bunun da önemli olduğunu, dolayısıyla da Yunanistan'ın da bundan sonra yeni seçilecek Türkiye'deki yönetimle Sayın Cumhurbaşkanıyla masaya oturup güven arttırıcı önlemlerin tekrar masaya gelmesinin Yunanistan için önem arz ettiğini yazmaaya başladı."

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Yunan gazetesi E-Amyna, CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ege Denizi'ndeki adalar hakkında söylediği sözlerden rahatsız olmuştu.

Kılıçdaroğlu, 13 Eylül 2022'de yaptığı açıklamada "Rahmetli Ecevit gibi yaparız, bir günde işi bitiririz. O adalar işgal edildi" demiş, bu sözler Yunan basınında gündem olmuştu.