Dursun Özbek'in yeni yönetimini açıkladı. Erden Timur detayı

Galatasaray Kulübü’nde seçim heyecanı yaklaşırken, Telegol programının moderatörü Serhat Ulueren, kulübün iç dinamikleri ve başkanlık yarışı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ulueren, mevcut başkan Dursun Özbek’in seçim listesi hazırlıklarını ve potansiyel yönetim kurulu üyelerini ele aldı.

Serhat Ulueren, "Galatasaray'da başkanlık seçimi için listeler 3 Mayıs'a kadar Divan Kuruluna teslim edilecek. Başkan Dursun Özbek liste çalışmalarına start vermiş. Abdürrahim Albayrak büyük ihtimalle Başkan Yardımcısı olarak listede yer alacak. Osman Kocaman ve Fatih Demircan da olacaktır. Metin Öztürk ve Eray Yazgan da zaten yönetimin güçlü isimlerinden birisi olarak yola devam ediyor" yorumunu yaptı.

Dursun Özbek'in, Erden Timur ile yola devam etmek istediğini vurgulayan Ulueren, "Ancak Timur'la henüz anlaşma sağlanamadı. Sanırım arada bazı pürüzler var. Ailesinde sağlık sorunu yaşayan bir birey var. Onunla yakından ilgilenmek istiyor. Eğer böyle olmasa Dursun Özbek son Divan Kurulu'nda yeniden adaylığını açıkladığı zaman Erden Timur'la ilgili biraz daha net ifadelere yer verirdi. Her ne kadar eleştirsek de 2 senede büyük bir popülariteye sahip Erden Timur görüyoruz. Diğer taraftan Başkan Özbek, Abdürrahim Albayrak'ı yıpratmamak ve tepki gelmemesi için dillendirmiyor. Buna da saygı duyuyorum çünkü Galatasaray'ın iç siyasetini kimse bilemez. Biz bile yıllardır bu kulübün içerisindeyiz bazen seçim sonuçları bizi de şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.