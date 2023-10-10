A Milli Takım finalde 9-0 yenildi

Futsal A Milli Takımımız, Futsalweek October Cup'ta ikinci oldu.

A Milli Takım finalde 9-0 yenildi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hırvatistan'nın Labin şehrinde düzenlenen Futsalweek October Cup özel turnuvasına katılan Futsal A Milli Takımımız, Franko Mileta Spor Salonu'nda oynanan final maçında Fas'a 9-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Sıralama etabındaki ilk maçında Letonya'yı 4-3 mağlup eden Futsal Milli Takımımız, ikinci maçında Norveç ile 2-2 berabere kalmış, üçüncü müsabakasında Fas'a 5-1 mağlup olmasına rağmen grup ikincisi olarak finale yükselmişti.
Turnuvanın 3.’lük-4.’lük müsabakasında Letonya, Norveç’e seri penaltı atışları sonucu üstünlük sağlayarak üçüncülüğü elde etti.

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