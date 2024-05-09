Icardi'den Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: AA
Icardi'den Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi "Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum" dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, "Yılın Sporcusu" seçildiği ödül töreninden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Icardi şunları söyledi:

"Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum.

Ligde kalan 3 maç da önemli. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız.

Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri gören çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bununla gurur duyacağız."


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