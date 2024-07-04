A Milli Takım Fransa'dan tarihi fark yedi

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A Milli Takım Fransa'dan tarihi fark yedi

12 Dev Adam hazırlık maçında Fransa'ya 50 sayı farkla kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Fransa ile oynadığı hazırlık maçında 96-46 gibi büyük bir farkla yenildi.

Fransa'nın Rouen kentindeki Kindarena'da gerçekleşen maçta, milli takımımız ilk yarıyı 50-28 geride kapattı ve maç sonunda 96-46'lık skorla mağlubiyete uğradı.

Milli takımımızdan Sertaç Şanlı 9 sayı atarken, Can Korkmaz 8 sayı kaydetti. Fransız takımında ise Victor Wembanyama 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

A Milli Takım, 6-7 Temmuz tarihlerinde Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile yapılacak hazırlık turnuvasına katılacak ve kamp dönemini tamamlayacak.

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