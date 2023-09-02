A Milli Takım’da antrenör değişikliği

A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerde kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretinden dolayı kampa katılamayacağı açıklandı.

Krebs’in yerine Almanya’nın Hamburg kulübünde kaleci antrenörü olan Sven Höh, ay-yıldızlıların Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı maçlar için teknik kadroda görev alacak.

2009-2021 yılları arasında Kaiserslautern’de görev alan Höh, 2021 senesinden bu yana Hamburg kulübünün kaleci antrenörlüğünü yapıyor.