A Milli Takım’da antrenör değişikliği

A Milli Futbol Takımı’nın kaleci antrenörü Steffen Krebs’in mazeretli olması sebebiyle Ermenistan ve Japonya ile oynanacak maçlarda Almanya’nın Hamburg kulübünde çalışan kaleci antrenörü Sven Höh görev yapacak.

A Milli Takım’da antrenör değişikliği

A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerde kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretinden dolayı kampa katılamayacağı açıklandı.
Krebs’in yerine Almanya’nın Hamburg kulübünde kaleci antrenörü olan Sven Höh, ay-yıldızlıların Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı maçlar için teknik kadroda görev alacak.
2009-2021 yılları arasında Kaiserslautern’de görev alan Höh, 2021 senesinden bu yana Hamburg kulübünün kaleci antrenörlüğünü yapıyor.

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