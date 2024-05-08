Acemi kadın şoförün kazası sosyal medyada viral oldu

Yeni araç kullanmaya çalışan genç bir kadının kazaya karışması, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşıldı. Babasının gözetiminde araba süren genç kadın, ani bir panikle kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Önündeki araçla olan mesafesini doğru ayarlayamayan kadın, panikle doğru reaksiyonu veremedi ve frene basmak yerine direksiyonu kırınca kaza kaçınılmaz hale geldi.

Bu talihsiz anlar, genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı "Babama araba kullanmayı çok iyi bildiğimi söyledikten sonra yaptığım mükemmel kaza" notuyla birlikte viral oldu. Video, izleyicilerin dikkatini çekerken, birçok yorum ve paylaşım aldı. Kazanın ardından araçta bulunan küçük bir çocuğun, çaresizce "Öleceğim" demesi ise izleyenleri güldürdü ve olayın komik yanlarını ortaya çıkardı.