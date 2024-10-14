A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda karşına çıkacağı ilk 11 belli oldu.

A milli takımımız 3 maçta topladığı 7 puanla UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda liderlik koltuğunda oturuyor.

Rakibimiz İzlanda ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler maçı kazanarak, hem İzlanda deplasmanında tarihinin ilk galibiyetini almak hem de grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantilemek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. karşılaşmasında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Laugardalsvöllur

HAKEM: Damian Sylwestrzak (Polonya)

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

MİLLİ TAKIMIMIZIN İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

İZLANDA'NIN İLK 11'İ

Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen.

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