A Milli Takımın başardığı ilki Fırat Doğu Faraç açıkladı

Milli takımımızın kendi evinde Ermenistan ile oynadığı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme maçından sonra Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yolları ayırmıştı. Bunun üzerine federasyon milli takımın başına geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Adana Demispor’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı getirdi.

Montella ile birlikte kendini bulan milli takım kendi evimizde 2-0 yenildiğimiz Hırvatistan’ı deplasmanda yendi. Sonrada evinde Letonya’yı yenerek EURO 2024’e katılmayı garantilemiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Almanya’yı hazırlık maçında yenen milli takım büyük bir başarıya imza attı. Montella ile birlikte artık ne oynadığı belli olan takımımız deplasmanda Galler ile berabere kalarak 17 puanla tarihinde ilk kez elemelerden grup lideri olarak çıkmayı başardı. Milli takımımıza EURO 2024’te başarılar diliyorum.