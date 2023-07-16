A Milli Takımın final maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını finale yazdırdı.

A Milli Takımın final maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak.

A Millilerimiz, Polonya'yı 3-0'lık skorla geçen Çin’i yenerek şampiyon olmak istiyor.

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 16 Temmuz Pazarı 17 Temmuz Pazartesi'ne (bugünü yarına) bağlayan gece 01.30'da başlayacak.

Dev mücadele TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak.

Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün 22.00'de ABD ile Polonya arasında yapılacak. Bu maç da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.


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