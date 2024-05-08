Mbappe'yi kızdıran soru

Kaynak: Haber Merkezi
Mbappe'yi kızdıran soru
Paris Saint-Germain'in parlayan yıldızı Kylian Mbapp'nin, Borussia Dortmund maçı sonrası sinirli tavırları gözden kaçmadı.

Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasında hangi takımı destekleyeceği sorusu üzerine Mbappe'den beklenmedik bir tepki geldi.

Borussia Dortmund'a karşı oynadıkları ve elendikleri maçın bitiminde, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek Real Madrid ve Bayern Münih arasındaki maçta kimi tutacağı sorulan Fransız futbolcu, bu soruya cevap vermekten kaçındı ve mekandan sessizce ayrıldı.

Uzun süredir transfer dedikodularında Real Madrid ile anılan Mbappe'nin, Paris Saint-Germain ile olan kontratı sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

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