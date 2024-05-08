TV Yayın akışı 8 Mart Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 8 Mart Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
Hayatlarımıza girdiği günden bu yana televizyonlar, en önemli iletişim araçlarından biri oldu. İletişim ve bilgilendirme işlevlerinin dışında, insanları eğlendiren televizyonlar, bugün herkesin yaşamında önemli bir noktada bulunuyor. Her gün, televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu merak konusu olurken, reyting rekorları kıran yapımlar, heyecanla takip edilen diziler araştırılıyor. Sizin için, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:00 Maraşlı
05:20 Safir

0x0-1693992315348.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 70. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı
19:05 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 70. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
01:15 Arka Sokaklar
02:40 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Bodrum Masalı

bodrummasali.jpegSHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Aziz

kizilcik-serbeti.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Nalan (Yerli Sinema)
22:30 Nalan (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
01:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Gönül Dağı
05:20 Lingo Türkiye

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NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah

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