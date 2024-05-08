Diyarbakır'da liderinin cezaevinde olduğu çete çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da liderinin cezaevinde olduğu çete çökertildi
Diyarbakır'da çete liderliğini cezaevinde bulunan Umut Öken'in yaptığı suç örgütü çökertildi. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili bilgiler arasında zanlıların sözde mahkeme kurarak, aralarında anlaşmazlık bulunanlar arasında arabuluculuk yaparak, menfaat sağladıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da çete liderinin cezaevinde bulunduğu organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 tabanca 2 otomotik tüfek ve 2 av tüfeğinin ele geçirdiği belirtildi. Mahzen-39 adı verilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya çete lideri olduğu iddia edilen Umut Öken'in cezaevinden örgütü yönettiğinini sosyal medya açıklamasında ifade etti.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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