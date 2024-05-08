Diyarbakır'da liderinin cezaevinde olduğu çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da çete liderinin cezaevinde bulunduğu organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 tabanca 2 otomotik tüfek ve 2 av tüfeğinin ele geçirdiği belirtildi. Mahzen-39 adı verilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya çete lideri olduğu iddia edilen Umut Öken'in cezaevinden örgütü yönettiğinini sosyal medya açıklamasında ifade etti.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle: