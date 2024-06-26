A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşaması maç takvimi netleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli takımımız C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Takımımızın grup maçları 29 Temmuz, 1 Ağustos ve 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Grup Maçları Programı:

29 Temmuz Cumartesi:

Saat 10.00’da Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

1 Ağustos Salı:

Saat 10.00’da Türkiye’nin rakibi Dominik Cumhuriyeti olacak.

4 Ağustos Cuma:

Saat 10.00’da Türkiye, İtalya ile mücadele edecek.