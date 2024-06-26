A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşaması maç takvimi netleşti.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli takımımız C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Takımımızın grup maçları 29 Temmuz, 1 Ağustos ve 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Grup Maçları Programı:
29 Temmuz Cumartesi:
Saat 10.00’da Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
1 Ağustos Salı:
Saat 10.00’da Türkiye’nin rakibi Dominik Cumhuriyeti olacak.
4 Ağustos Cuma:
Saat 10.00’da Türkiye, İtalya ile mücadele edecek.
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