A Milli Takım'ın rakibi Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile yarı finale çıkmak için karşılaşacak.

A Milli Takım'ın rakibi Polonya

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı. Ay yıldızlılar böylece çeyrek finale çıktı.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a yenildi.

Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye ile eşleşti.

MAÇ TRT SPOR'DA

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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