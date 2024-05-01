Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı

Yunanistan'da gündem Fatih Terim.

Üst üste AEK ve Aris yenilgisinin ardından şampiyonluğu mucizelere bırakan Panathinaikos'ta, taraftarların yuhaladığı Fatih Terim'in görevden alınacağı iddia edilmişti.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Yunanistan basınından Athens Voice'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alafouzos, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez açıkladı.

JOVANOVIC NEDEN AYRILDI?

"Şahsen ve kamuoyu önünde bu değişiklikten yanaydım çünkü bu iş artık tavan yapmıştı ve bunu gösteriyordu. Ayrıca yorgundu. Sayın Jovanovic yönetiminde oynadığımız en yüksek seviyede bile değildi. Bir keresinde bana bir teknik direktörün bir takımda üç yıla kadar kalabileceğini, sonra oyunculara ilham veremeyeceğini, onlara daha fazla bir şey veremeyeceğini söylenmişti. Kendisi 2,5 yıldan biraz fazla kaldı."

FATİH TERİM'İN ALTINDAN ACUN ILICALI ÇIKTI

Panathinaikos Başkanı Alafouzos, teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü sırada Acun Ilıcalı ile görüştüğünü açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın ofisine gittiğini aktaran Başkan, Acun Ilıcalı sayesinde Fatih Terim ile görüştüğünü ifade etti.

İşte Alafouzos'un sözleri;

"Ekim ayında uygun antrenörler aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gittiğini görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip olmadığımızı görebiliyordum. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek koç Bay Sousa'ydı. Harika bir oyuncu, çok iyi bir koç. Kendisini Madrid'de ziyaret ettim ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bazı talepleri oldu, biz de bunun doğru olmadığını ve takım için sorun yaratacağını düşündük. Onu takdir etmeme rağmen görüşmelere devam etmedik. Acun Ilıcalı ile çok samimiyiz, gerçek arkadaşız. Dürüst ve titiz bir adamdır. Yardım etme fırsatı bulduğu kişisel sorunlar oldu ve o da takıma yardımcı oldu. Ona acımı anlatıyordum ve o da "John, harika bir adam, kazanan ve lider olan bir arkadaşım var. Onu şiddetle tavsiye ederim."dedi. Noel günü, 25 Aralık'ta Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerji olarak onu çok sevdim. Acun sayesinde görüşmeyi kabul etti."

''ŞAMPİYON OLAMAZSAK GİDECEĞİM''

Fatih Terim'in 6 aylığına takımın başına geçeceğini ve şampiyon olamadıkları takdirde takımdan ayrılacağını ifade eden Panathinaikos başkanı, "Terim, Sousa'dan daha pahalı. Bana '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsak gideceğim' dedi. Ben de 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin ve göreceğiz. Umarım daha uzun kalırsın, ortalamayı tutturursun, her şey yolunda gider" dedim. Burada şunu da eklemeliyim ki Acun, Bakasetas'ın transferinde de bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de güçlü bir figür, herkesi tanıyor." dedi.

Giannis Alafouzos'un diğer sözleri şöyle;

"Kişisel olarak çok fazla iletişim kurmayı sevmiyorum. Ben özel bir insanım. Ama onunla karşılaşırsam merhaba diyeceğim ve kesinlikle öğle yemeğinde buluşmayı önereceğim. Bilirsiniz, çok yoğun bir andı. Sayın Jovanovic Panathinaikos'a çok şey verdi, çok şey başardı, çok yoğun bir zaman geçirdi ve kesinlikle bir hayal kırıklığı var ve çok acı çekecek. Umarım zaman içinde aramızdaki açılar hem benim hem de onun tarafından düzelir ve ilişkimiz eski haline döner. Bu biraz zaman alacak. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı, tabii ki en başından beri transferler konusunda onu etkileyemeyeceğimi fark ettim. Bu hem iyi hem de kötüydü. Kötü çünkü Panathinaikos oyuncusuz kaldı, geçen yıl şampiyonluğu kaybettik, daha fazla oyuncumuz olsaydı kazanabilirdik. Ona takımı daha da güçlendirmek adına transfer yapması için yalvardım."