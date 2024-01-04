A101'e dev ihale. Hem fırsatçı diyerek ceza kestiler hem de cezayı telafi için ihale

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin 23,6 milyon TL’lik “Sosyal yardım amaçlı alışveriş kartı alım işi” ihalesi yine A101’in bağlı olduğu şirketin oldu.

İstanbul’daki AKP’li Deniz Köken başkanlığındaki Eyüpsultan Belediyesi 21 Kasım tarihinde “2024 Yılı Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Kartı Mal Alım İşi” ihalesi yapıldı.

Düzenlenen ihale kapsamında, “Eyüpsultan’daki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım amacıyla dağıtılacak alışveriş kartlarının” alınacağı belirtildi.

Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan bu ihalenin teknik şartnamesini altı şirket tarafından inceledi ancak bu incelemeler sonucunda kısıtlayıcı hükümler sebebiyle ihaleye sadece bir şirket teklif verebildi.

Yapılan ihaledeki tek teklifin sahibi ise yine şaşırtmadı.

İşçilere yönelik mobbing iddiaları ile sürekli gündemde olan ve iktidara yakınlığıyla tanınıp bilinen tabi ki A101’in de bağlı olduğu Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi oldu.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 25 milyon TL’lik yaklaşık maliyet olan ihalenin sözleşmesi 13 Aralık tarihinde imzalandı.

Tek şirketin teklif verdiği ihalenin sonuç ilanı ise 2 Ocak tarihinde açıklandı. Sonuç zaten açıklanmadan önce belliydi.

23,6 MİLYON TL’LİK SÖZLEŞME

Eyüpsultan Belediyesi ile A101’in bağlı olduğu Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi arasında imzalanan bu sözleşmenin bedelinin 23 milyon 625 bin TL olduğu belirtildi.

Yapılan bu ihale kapsamında şirketten, her biri 500 TL değerinde olacak şekilde toplam 50 bin adet alışveriş kartı alınacağı belirtildi.

Planlanan kartların son kullanma tarihi ise 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

KAMUDAN İHALE YAĞIYOR

Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi sadece bu ihaleyle değil daha birçok ihaleyle gündeme sık geliyordu. Ancak bu da son yaptığı yeni bir ihale olarak yine gündemde oldu.

Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi, 2011-2023 tarihleri arasında aldığı kamu ihalelerinin bedeli dudak uçuklatıyor. Şirketin aldığı ihalelerin toplam bedeli neredeyse 200 milyon TL’yi aşıyor.

Şirketin, 132 milyon 560 bin TL’si AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden olmak üzere yüklenicisi olduğu 30 kamu ihalesinin sözleşme bedelleri de dahil olmak üzere toplamı 219 milyon 125 bin TL’ye ulaşıyor.