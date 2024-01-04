ABD’de imam cinayeti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de imam cinayeti
ABD’nin New Jersey eyaletinde imam Hassan Sharif, uğradığı silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

ABD’nin Newark kentinde yer alan Muhammed Mescidi'nin imamı Hassan Sharif, mescit önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen imam Sharif, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gerçekleşen olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İmam Hassan Sharif’in, 2006 yılından bu yana ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nde çalıştığı öğrenildi. İdare, Sharif’in cinayetinin ardından “Vefatını öğrendiğimiz için derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Düzenlenen saldırının sebebi henüz belirsizliğini sürdürürken Hassan Sharif’in öldürülmesi, son dönemde çıkan İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın ardından ABD’de Müslüman ve Yahudi topluluklarına yönelik nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

New Jersey Başsavcısı Başsavcısı Matthew Platkin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müslüman topluma karşı önyargı olaylarının arttığı bir dönemde, bu eylemin eyaletimizdeki korkuları ve endişeleri artıracağını biliyoruz ancak soruşturma devam ediyor. Şu anda cinayetin önyargı sebebiyle işlendiğine dair herhangi bir bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

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