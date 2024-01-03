Figoparadan TekCep VE TekPOS uygulaması. İş Bankası’yla işbirliğine gittiler

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Figopara CEO’su Bulut Arukel birlikte toplatın düzenleyip, yenilikleri açıkladı. Birlikte atılan adımın nedenleri belli. Ticari işletmelerin finansman süreçlerini yönetebileceği öncü platform oluşturmak.

İş Bankası’nın Softtech'in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’unu satın alan Figopara müşterilerin verilerini de görerek nakit akışlarını doğru şekilde yönetebilecekler, kredi limitlerini anlık verilerle tespit edebilecekler.

NAKİT AKIŞLARI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLECEK

Bu arada TekCep ve TekPOS gibi açık bankacılık ürünlerini portföyüne ekleyen Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulunmuştu. Açık bankacılık hizmeti sunacak olan Figopara yeni nesil finans platformuna adım atmış olacak.

Figopara İş Bankası’yla gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla, ticari işletmelerin fatura bilgileri üzerinde değerlendirme yaparak, satın alma yön belirleyecek.

Ayrıca ticari işletmelerin farklı bankalardaki ticari hesaplarını, hesap hareketlerini ve birden fazla bankadaki POS hareketlerini tek bir ekrandan gösterme imkanı verecek.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Toplantıda Türkiye Ekonomisi hakkında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyon konusunda iyimser olduklarını dile getirdi. Aran’a göre aylık bazda yüzde 3’lük seviye muhafaza edilmesi durumunda düşüşün net bir şekilde görülecek.

İŞ BANKASI FİGOPARA’DAKİ YATIRIMINI ARTIRDI

İş Bankası Figopara’daki satın alma ile mevcut yatırımlarını artırmış oldu. Son satın almayla birlikte şirkete 1 milyon 250 in dolarlık hisse karşılığı yapılmış oldu. Böylece yüzde 3,43’lük bir ortaklık sağlandı. İş Bankası, yaptığı bu anlaşma ile Figopara’nın Türkiye’deki ticari işletmelerin kullandığı ana platform olma hedefine inancını perçinledi.

FİGOPARA CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar yaptığı açıklamada, “Bu satın alma ile müşterilerimizin tüm nakit akışlarını görebilecekleri bir yapıya doğru gidiyoruz” dedi. Ticari işletmelerin finansal süreçlerini ileriye yönelik tahminleriyle finansal datalarını tek bir platformda toplayacaklarını söyleyen Koray Bahar, 10 binden fazla işletmeye hizmet vereceklerini açıkladı. Koray büyük hedef olarak 100 bin işletme olduğunu ifade etti.