AB, düzensiz göçle mücadele için sınır kontrollerini artıracak

Kaynak: AA
AB, düzensiz göçle mücadele için sınır kontrollerini artıracak
AB üye ülkelerinin içişleri bakanları, ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme ve sınır kontrollerini artırma konusunda mutabık kaldı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor ile AB Komisyonu'nun İç İşlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un katıldığı toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, çeşitli konular ele alındı.

Verlinden, toplantının gündem maddelerinin sınır kontrollerinin güçlendirilmesi, Şengen bölgesi, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber tehditlerle mücadele olduğunu belirterek, güvenlik tehditlerinin ele alınmasında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlar, radikalleşmeyi önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak adına terörizm ve aşırıcılığa karşı önlemlerin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

De Moor, AB'nin sığınma ve göç kurallarını yeniden düzenleyen yasanın AP'de oylanmaya hazır olduğunu belirterek, bu değişikliğin Avrupa için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Johansson, göçmen ölümlerini engellemek için kaçakçılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda AB'nin kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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