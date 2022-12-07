7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, Rusya’ya karşı 9’uncu yaptırım paketini hazırladı

AB, Rusya’ya karşı 9’uncu yaptırım paketini hazırladı

Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını da içeren 9'uncu yaptırım paketini hazırladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:30
Takip Et

AB, Rusya’ya karşı 9’uncu yaptırım paketini hazırladı

AB, Rusya’ya karşı 9’uncu yaptırım paketini hazırladı
+
Aa
-

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan 9’uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin video paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Rusya’nın sivilleri ve altyapıyı hedef alarak Ukrayna’yı kış döneminde kasıtlı olarak felç etmeye çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, “Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz 8 yaptırım paketi Rusya’nın canını acıtıyor.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, “Bugün, 9’unu yaptırım paketiyle Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz.” dedi.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ VE KURULUŞ DAHA EKLENEBİLİR

AB’nin yaptırım listesine yaklaşık 200 kişi ve kuruluş daha eklemeyi teklif ettiklerini belirten von der Leyen, listenin, silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçıran ve Ukrayna’nın tarım ürünlerini çalanların da listelendiğini vurguladı.

Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası’na tam bir işlem yasağı getireceklerini kaydeden von der Leyen, 3 Rus bankasına daha yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini aktardı.

Von der Leyen, amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mali imkanlarını kesmek olduğunu söyledi.

“RUSYA’NIN İHA’LARA ERİŞİMİNİ KESECEĞİZ”

Özellikle çift kullanımlı mallara yeni ihracat kontrolleri ve kısıtlamaları uygulamak istediklerini vurgulayan von der Leyen, bu kapsama Rus ordusu tarafından kullanılabilecek temel kimyasallar, sinir gazları, elektronikler ve bilgi teknolojisi ürünlerinin girdiğini ifade etti.

“Rusya’nın her türlü dron ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz.” diyen von der Leyen, İHA motorlarının Rusya’ya ve İran gibi bu ürünleri Rusya’ya tedarik edebilecek 3’üncü ülkelere ihracatını yasaklayacaklarını belirtti.

Rusya’nın propaganda yapmasını da önleyeceklerini dile getiren von der Leyen, 4 Rus kanalın yayınına son verileceğini söyledi.

Von der Leyen, “Rusya’da yeni madencilik yatırımlarının yasaklanması da dahil olmak üzere Rus enerji ve madencilik sektörüne karşı daha fazla ekonomik önlem teklif ediyoruz.” diye konuştu.

Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.