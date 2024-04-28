Galatasaray Antalyaspor maçına Icardi damgasını vurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray Antalyaspor maçına Icardi damgasını vurdu
Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Zeytinköy 2 No'lu sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 3. dakikada Berna Yeniçeri, 20. dakikada Eda Karataş'ın attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

gmqtpw5wgaewv3t.jpegİkinci yarıya da atak başlayan Galatasaray, 60 ve 85. dakikada Elanur Laçın'ın golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Elanur Laçin, attığı gol sonrası Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı.

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Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, sevinç yaşadı.

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Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligin son haftasına en yakın rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in 2 puan önünde girdi.

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Galatasaray, ligin son haftasında evinde ALG Spor ile karşılaşacak.

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