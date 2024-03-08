AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu: Avrupa’daki eroin ticaretinde Türk suç örgütlerinin hakimiyeti devam ediyor

xAvrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından hazırlanan “AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu” açıklandı.

Rapora göre, yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen yüklü miktarlar, Avrupa genelinde uyuşturucuya erişebilirliğin giderek yükseldiğini ortaya koyuyor.

Avrupa uyuşturucu pazarının ilk sırasında yaklaşık 12,6 milyar Euro’luk hacimle esrar ticareti yer alıyor.

Kokain, senelik 11,6 milyar Euro’luk ticaret hacmi ile ikinci sırada bulunurken, yıllık 5,7 milyar Euro’luk hacme sahip eroin ticareti de üçüncü sırada konumlanıyor.

Kristal meth ve ekstazi gibi diğer sentetik uyuşturucular ise geri kalan yaklaşık 2,2 milyar Euro’luk yasa dışı pazarı oluşturuyor.

AB Uyuşturucu Raporu’na göre, esrar, metamfetamin, amfetamin, MDMA ve sentetik uyuşturucular çoğunlukla Avrupa’da üretiliyor.

Belçika ve Hollanda, bu uyuşturucuların hem üretiminde hem de dağıtımında başı çekiyor.

Kokain ise eski kıtaya Güney Amerika’dan geliyor. Hollanda ve Belçika’nın yanı sıra İspanya da kokainin Avrupa’daki ticaretinde en önemli üç ana giriş ülkesi.

Konteynırlar ile Avrupa ülkelerinin limanlarına taşınan kokain, AB genelinde benzeri görülmemiş erişebilirliğe ulaştı.

Liman işçilerine verilen rüşvetler ve uygulanan baskılar kokain kaçakçılığının temel etkeni oldu.

Ancak Europol’e göre eroin hala en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olma özelliğini devam ettiriyor.

TÜRKİYE EROİN TİCARETİ KONUSUNDA HALA KİLİT KONUMDA

Avrupa’daki eroinin ana kaynağı Afganistan olsa da Türkiye bu uyuşturucunun kıtaya ulaşmasında hala önemli bir geçiş noktası.

Raporda, Avrupa Birliği'ne yönelik eroin kaçakçılığının küresel konteyner trafiğine, deniz yollarına ve Türkiye'den kalkan feribotlara dayandığı belirtiliyor.

TÜRK SUÇ ÖRGÜTLERİ EROİN KAÇAKÇILIĞINDA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Europol’e göre, eroin kaçakçılığı için Batı Balkan rotası gibi seçenekler kullanılsa dahi “Türk suç örgütleri, Avrupa pazarına yapılan toptan eroin kaçakçılığında hakimiyetini sürdürüyor”.

Avrupa’ya, Türkiye üzerinden Balkan rotası kullanılarak eroin üretiminde temel kimyasal madde olan asetik anhidritin gönderilmeye devam ediyor.

Rapor, Afganistan'daki metamfetamin üretiminin de Avrupa’ya yönelen kaçakçılık nedeniyle tehdit haline geldiğine işaret ediyor.

Türkiye'de artan metamfetamin yakalama oranları Europol tarafından böyle bir gelişmenin işareti olarak gösteriliyor.

Europol, Taliban yönetiminin Afganistan’da 2022'de uygulamaya geçirdiği uyuşturucu yasağı kararı nedeniyle, geçtiğimiz yıl eroin üretimi ve haşhaş ekiminde önemli bir azalmaya işaret ediyor.

Bu durumun da Avrupa’daki eroin ticaretinde bir azalmaya yol açabileceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, BALKAN ROTASINDA HAYATİ ÖNEME SAHİP

İçişler Bakanlığı’nın hazırladığı “2023 Uyuşturucu Raporu”nda da, “rekor olarak nitelendirilen yüklü eroin yakalamaları nedeniyle Türkiye’nin, Balkan Rotası üzerinde hayati bir öneme sahip olduğunun” altı çiziliyor.

Bakanlığın raporuna göre, Orta ve Batı Avrupa'daki eroinin yüzde 70'inden fazlası 2020 yılına kadar Balkanlar üzerinden giriş yapıyordu.

Europol’ün verilerine de atıf yapılan raporda, AB pazarlarına eroinin girişinin önlenmesi konusunda Türkiye'nin merkezi bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde geçirdiği 6 aylık sürede 132 bin uyuşturucu operasyonu yapıldığını açıklamıştı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA BAĞLI YOLSUZLUKLAR TOPLUMU VE DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR

AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu'na göre, uyuşturucu pazarındaki suç örgütleri, koşullara çok hızlı uyum sağlayarak Covid-19 salgını ve Ukrayna savaşı gibi olumsuzluklardan da çok fazla etkilenmedi.

Kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar yaratan suç ağları, sentetik uyuşturucu üretmek için yeni kimyasallar kullanmaya devam ediyor.

Suç örgütleri riski azaltmak, yasadışı iletişimi gizlemek ve uyuşturucu dağıtım modellerini geliştirmek için dijital teknolojiden faydalanıyor.

Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya Europol’e göre, son zamanlarda uyuşturucunun perakende satışına yönelik ciddi artış yaratıyor.

Söz konusu durum çeşitli uyuşturuculara erişimi daha kolaylaştırıyor.

YOLSUZLUKLAR DA AVRUPA’DA ÖNEMLİ BİR SORUN

Yasa dışı uyuşturucu ticareti ve güvenlik sorunlarının yanı sıra Avrupa’da, yolsuzluklar da önemli bir sorun yaratıyor.

Rapora göre, uyuşturucuyla ilgili yolsuzluk lojistik merkezleri, finans sektörü çalışanları ve hukukçular gibi temel altyapıya erişimi olan kişileri hedefine koyuyor.

Çoğunlukla şiddet ile bağlantılı olan yolsuzluk, toplumsal dokuyu yıpratıyor ve yönetişimi zayıflatıyor.