Hande Baladın Eda Erdem'e sordu: Nasıl oluyor da seninki buğulanmıyor? Gizem Örge de şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın Eda Erdem'e sordu: Nasıl oluyor da seninki buğulanmıyor? Gizem Örge de şaşırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları Eda Dündar, Hande Baladın ve Gizem Örge reklam filminde buluştu.

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Gizem Örge, Bingo'nun reklam filminde oynadı.

Reklam filmi, milli sporcuların antrenman çıkışında ayna karşısında hazırlanmasıyla başlıyor ve devam ediyor.

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Reklamda Hande Baladın'nın 'Nasıl oluyor da bütün aynalar buğulanıyor da seninki buğulanmıyor?' sorusunu sorduğu, Eda Erdem'in ve Gizem Örge'nin de Bingo reklamını yaptığı görülüyor.

Çekilen bu reklam filmi sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI
Videonun altına 'Çok güzeller maşallah' tarzı yorumlar yapıldı.

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