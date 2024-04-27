Renault'un efsanesi geri döndü. 24 yılda 5.9 milyon satıldı

Büşra Kapan
Renault'un efsanesi geri döndü. 24 yılda 5.9 milyon satıldı
Renault'un efsane otomobili R5 28 yıl sonra geri döndü. 1972-1996 yılları arasında 5.9 milyondan fazla satan otomobil modern teknolojiyle günümüzü taşındı. Tam bir şehir arabası olan R5'in Almanya satış fiyatı açıklandı.

Renault R5 markanın elektrikli mobiliteye geçişinde önemli rol üstleniyor. R5 elektrikli otomobiller için geliştirilmiş tamamen yeni bir platform olan AmpR Small üzerine inşa edilen ilk Renault olma özelliğine de sahip. 3 güç seçeneği 95 HP ile 150 Hp arasında değişiyor. Tek şarjla 400 km’ye kadar sürüş menziliyle dikkat çekiyor.

Aracın farları LED farlarla değiştirilmiş. Ön aydınlatma grubunu tamamlayan dikdörtgen formlu sis farları 1982 modeline adeta gönderme yapıyor. R5 bayağı büyümüş. Uzunluğu 3,92 metreye ulaşmış. Bu boyut ile Clio'dan 9 santim kadar daha uzun. Yeni R5 1,77 genişliğinde ve 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde.

Daha yapılı tekerlek davlumbazları, aerodinamik yapısı geliştirilmiş tavan, kompakt bir gövde ve çok daha fazlası R5'te bulunuyor. Bu arada küçük hoş bir detay daha. R5, gülümseyen ön yüzünü de korumuş durumda.

FİYATI BELLİ OLDU

Yeni R5, ayırt edici detaylarla geliştirildi: Kaput hava girişi şarj kapağına dönüştürüldü, logo ve far imzası ayrık LED'ler ile sağlandı. Kaportaya gömülü arka farlar havacılık ilkelerinden esinlendi. Yumuşak malzemeye sahip tavan tasarımı, yenilikçi malzemeler kullanma kararlılığını vurguluyor.

Renault 5 tam bir enerji küpü. Eğlenceli, keyifli, çevreye daha saygılı ve her zaman şık. Hareketli, cesur ve becerikli bir şehir otomobili. Fransız cazibesi de cabası. R5 geri döndü!

Aracın başlangıç fiyatının 25 bin Euro civarında olacak. R5'in teslimatı ise bu yaz aylarında yapılmaya başlanacak.

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