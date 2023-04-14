﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme

Kurul, Bu karar, İtalyan Veri Koruma Ajansı'nın ChatGPT hizmeti hakkında Open AI'a karşı uyguladığı son yaptırım eylemini tartışması üzerine alındı.

Geçen ay ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılmış ve uygulamaya erişim durdurulmuştu.

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğünden Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber de veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebileceklerini söylemişti.

Fransa ve İrlanda'daki verilerin korunmasından sorumlu yetkililer de bulgularını tartışmak için İtalya Verileri Koruma Ajansı ile iletişime geçtiklerini açıklamışlardı.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal veri koruma kurumlarını bir araya getiren bir kuruldur.