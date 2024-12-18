ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan AKP'li vekil Osman Gökçek'e 'villa' göndermesi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel'in de katılımıyla Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanı gezisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"HACZİ HEMEN KALDIRMALARI LAZIM"

SGK borçlarına ilişkin başlatılan haciz işleminin sorulması üzerine Yavaş, "Kendilerine 3 aydır teklifler sundum, hep geri çevirdiler. Tekrar tekrar gönderdik, kabul etmediler. Bugün 80-90 civarında gayrimenkulü yeniden gönderdik.

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Dediler ki; 'değerlendirmesini siz yapın' dediler. Biz bağımsız kuruluşlara yaptırdık. 2 milyar liralık, yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Zaten 1 milyar lira da daha önce ödemişliğimiz var.

Şimdi haczi hemen kaldırmaları lazım ama kaldıracaklar mı kabul edecekler mi bilmiyorum. Daha önceki basın toplantılarında söylediğimiz 1 milyar liraya yakın da Çevre Bakanlığı'ndan nakit alacağımız var. Onu size devredelim diyoruz onu da kabul etmiyorlar. Amaçları üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 900 milyar lira borcu olanların 3 aydır açıklanmadığını belirterek, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Yavaş, yardım yapılan aileleri işaret ederek, "Önceliğimiz onlar, hükümetin mağdur ettiği aileler. Onlar yüzünden mağdurlar. Dolayısıyla en fazla yapacağımız 2-3 tane kavşağı birer yıl erteleriz ama şu hizmetlerin hiçbirinden geri kalmayız. Bizim konsere harcadığımız para, bütün bütçemizin binde 6'sı. Abartılan bir rakam ortada yok" ifadelerini kullandı.

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GÖKÇEK'E 600 MİLYONLUK VİLLA GÖNDERMESİ

Yavaş ayrıca, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gündeme getirdiği AKP'li Osman Gökçek'e gönderme yaparak, "Kendi yakınlarına baktığımız zaman ya 600 dairesi var ya 600 milyon liralık villası var. Önce o taraflara bakmalarını tavsiye ediyorum" dedi.