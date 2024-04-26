ABB'den "Dışişleri Şehitleri Anıtı"

ABB'den yapılan açıklamada, şehitlerin anılarını gelecek nesillere aktarmak ve onlara saygı göstermek amacıyla anıtın yapılacağı belirtildi. Anıtın tasarımının ise şehitlerin yakınları ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle birlikte belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Anıtın Kızılay Zafer Parkı'nda şehitlerimiz için en uygun yere yapılması planlanıyor. Tasarım aşamasında ise şehitlerimizin yakınları ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle birlikte görüşmeler yapılacak ve onların da fikirleri alınacak" denildi.

ABB'nin bu anlamlı projesi, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını yaşatacak ve onların vatanseverlik ve fedakarlıklarını gelecek nesillere aktaracak.