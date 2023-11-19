ABB'den yardım alan kişi sayısı 200 bini geçti. 2019'da 130 bindi

ABB’den sosyal yardım alan kişi sayısı açıklandı. Belediyenin yayınladığı verilere göre 2019’da yardım alan kişi sayısı 130 bin iken bu sayı 2023 yılında 200 bini geçti.

ABB'den yardım alan kişi sayısı 200 bini geçti. 2019'da 130 bindi

Ekonomim’in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce (ABB) doğalgaz ödeme desteği, gıda, kırtasiye, kantin ve servis ücreti yardımı olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlara yönelik verilere göre, Mansur Yavaş’ın ABB Başkanlığı’na geldiği 2019 yılında 130 bin olan sosyal yardım alan kişi sayısının dört yılda 73 bin arttı. Böylelikle sosyal yardım alan kişi sayısı 200 bini geçti.

Covid-19 salgını döneminin de etkisiyle 2023 itibarıyla ABB’den sosyal yardım alan kişi sayısı 203 bine ulaştı. Ankara'da belediyeden sosyal yardım alan kişi sayısında 2019-2023 döneminde yaşanan artış, yüzde 56 olarak gerçekleşti.

ABB, ekonomik sıkıntı içerisindeki yurttaşların gıda, temizlik malzemesi, yakacak, ekmek, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılarken, Ankara'da bulunan sosyal yardım başvuru merkezi sayısı ise 37 olarak açıklandı.

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