Ali Koç veliahtını yönetime çoktan yazdı. En kritik görevi ona verdi

Daha önce Ali Koç, haziran ayındaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını ilan etmişti.

Koç, Yükse Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak" ifadelerini kullanarak kararını açıklamıştı.

Ancak son gelişmelerin ardından Ali Koç, haziran ayında başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili olarak "Ne yapıp yapmayacağımı yakında açıklayacağım" cevabıyla aday olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir iddia ise gazeteci Feridun Niğdelioğlu tarafından ortaya atıldı.

Niğdelioğlu özellikle Ankara'daki ilişkileri düzeltmek adına Ali Koç'un Saray'a yakın olan Acun Ilıcalı'yı yönetimine alacağını yazdı.

Niğdelioğlu ayrıca Ali Koç'un gelecek dönemde de koltuğunu Acun Ilıcalı'ya bırakacağını söyledi.

İŞTE NİĞDELİOĞLU'NUN GÜNDEM YARATAN İDDİASI:

Ali Koç aday olacak ve yönetimine öyle isimler alacak ki, özellikle bir tanesi Ankara'ya yakın olacak ve iletişimi sağlayacak!

Bu ismin direkt Acun Ilıcalı olduğunu duydum.

Hatta bir dönem sonra da başkanlık koltuğunu Acun Ilıcalı'ya devredecek.