Çocuklarıyla karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Kaynak: İHA
Çocuklarıyla karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
İstanbul Sultangazi’de 2 çocuğu ile karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın yaralandı.

İddiaya göre yaya geçidinden yayalar için kırmızı yandığı halde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına o esnada seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada birisi bebek 2 çocuğa şans eseri bir şey olmazken annenin bacağı kırıldı.

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Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü Yiğit Akyıldız ise kolundan hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne 2 çocuğuyla birlikte hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

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