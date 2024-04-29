Çocuklarıyla karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

İddiaya göre yaya geçidinden yayalar için kırmızı yandığı halde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına o esnada seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada birisi bebek 2 çocuğa şans eseri bir şey olmazken annenin bacağı kırıldı.

Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü Yiğit Akyıldız ise kolundan hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne 2 çocuğuyla birlikte hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.