ABD aşı zorunluluğunu kaldırdı

Covid 19 pandemisi sebebiyle ülkeler, girişlerde aşı zorunluluğu getirmişti. ABD aşı zorunluluğunu kaldırarak ülkeye aşısız girişleri serbest bıraktı.

ABD aşı zorunluluğunu kaldırdı

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, ABD'nin federal memurlar ve hava yoluyla gelen uluslararası yolcuları ilgilendiren Covid-19'a karşı aşı olma zorunluluğunu 11 Mayıs akşamı kaldıracağını duyurdu.

Aşı yükümlülüğünün bu şekilde kaldırılması, Ocak 2020'de ilan edilen olağanüstü hal durumunun sona erdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 2021'de Covid-19 salgını dolayısıyla alınan aşı zorunluluğu kararının, federal çalışanlar ve hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için 11 Mayıs itibarıyla sona ereceği duyuruldu.

Açıklamada, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlıkları (HHS) ile İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) da bugün, okullarda, sağlık kurumlarında ve kara sınırından gelen Amerikan vatandaşı olmayan kişiler için aşı zorunluluğunu sona erdirme sürecini başlattıkları anımsatılarak, ileriki günlerde bu konuda detaylı bilgilerin paylaşılacağı aktarıldı.

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